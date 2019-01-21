РИАМО – 21 янв. Столичные власти ведут переговоры с Минобороны РФ о приобретении пяти площадок для строительства домов по программе реновации, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

В интервью «РИА Недвижимость», опубликованном в понедельник, Хуснуллин отметил, что в 38 районах Москвы не хватает площадок для программы реновации. Они находятся на территории восьми административных округов: Северного, Северо-Восточного, Восточного, Юго-Восточного, Южного, Юго-Западного, Западного и Северо-Западного.

«Ситуация постоянно меняется, по нескольким районам мы уже наметили решения. Готовых площадок нет, значит, надо искать участки для выкупа. Например, мы практически уже согласовали приобретение пяти площадок у Минобороны. От них уже получено предварительное согласие, что они готовы с нами эти территории проработать, а уже окончательный механизм того, как это будет происходить, мы разработаем позже, в течение полугода», - сказал Хуснуллин.

По его словам, подавляющее большинство переселенцев по программе реновации довольны новыми квартирами.

«Свыше 10,5 тысяч человек сейчас в процессе переселения, из которых несколько тысяч уже встретили на новом месте Новый год, подняв бокалы шампанского и за новоселье. А 112 семей в 2018 году докупили дополнительные квадратные метры. В целом же сама за себя говорит такая цифра: 95% людей переехало сразу именно в те квартиры, которые им предложили. Это очень хороший показатель», - добавил заммэра.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она касается около 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение свыше 350 тысяч квартир. Программа насчитывает 5171 дом.