РИАМО - 21 янв. Из-за сильных порывов ветра 20 января время работы Московской канатной дороги сократили на 2 часа, сообщается на сайте канатной дороги.

«Данное решение принято в целях обеспечения безопасности пассажиров на основании требований руководства по эксплуатации ППКД, а именно – в связи с превышением допустимой скорости ветра. Приносим свои извинения за доставленные неудобства», – говорится в сообщении.

В столице порывы ветра накануне достигали 14-17 метров в секунду, был объявлен «желтый» уровень погодной опасности.

Канатная дорога в «Лужниках» открылась для пассажиров 27 ноября 2018 года. Всего на маршруте три станции: «Лужники» (рядом со стадионом), «Новая Лига» (нижняя станция на Воробьевской набережной, временно не работает, несет спортивное назначение) и «Воробьевы горы» (у смотровой площадки).

Пассажиров перевозят 35 закрытых кабинок на восемь мест каждая, спроектированные компанией PorscheDesignStudio. Спортивный маршрут на канатной дороге запустят с февраля 2019 года, когда будет проходить Кубок мира FIS по фристайлу.

По будням цена поездки в одну сторону на Московской канатной дороге для взрослых составляет 200 рублей, в обе стороны – 350 рублей, по выходным стоимость билетов составит 250 и 400 рублей соответственно. Билеты для детей до 14 лет, многодетных семей и инвалидов второй и третьей групп в одну сторону по будням стоят 150 рублей, в обе стороны – 250 рублей, в выходные цена поездки составит 200 рублей и 350 рублей соответственно.

Дети до шести лет, инвалиды первой группы и ветераны Великой Отечественной войны могут прокатиться по канатной дороге бесплатно.