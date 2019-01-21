РИАМО - 21 янв. В 2018 году на территории Московской области обезвредили почти 300 боеприпасов времен Великой Отечественной войны, говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатора Московской области Дмитрия Пестова.

«В 2018 году на территории Подмосковья было обнаружено в общей сложности 288 боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Все обнаруженные боеприпасы были успешно обезврежены взрывотехниками «Мособлпожспас», несчастных случаев допущено не было», – сказал Пестов.

Снаряды и авиационные бомбы даже по истечении почти 74-х лет после окончания войны находят на территории лесных насаждений, приусадебных участков, а также при проведении строительных и дорожных работ, отметил он.

«Традиционно большое количество боеприпасов обнаруживается в районах Московской области, где в годы Великой Отечественной войны велись активные боевые действия – Волоколамском, Лотошинском районах, а также в Солнечногорске, Можайском, Рузском и Наро-Фоминском городских округах», – отметил вице-губернатор.

Специалисты-взрывотехники напоминают, что при обнаружении боеприпаса или внешне похожего на него предмета категорически запрещается его трогать, поднимать и уносить с собой. Предметы могут представлять опасность – коррозия боевых частей может спровоцировать взрыв в любой момент и только эксперт компетентен определить опасность обнаруженного снаряда.

«Необходимо отойти на безопасное расстояние и немедленно сообщить о находке по единому номеру «112», как можно точнее указав местонахождение объекта. До приезда специалистов важно исключить доступ людей, особенно детей, к опасному предмету», – добавляется в пресс-релизе.