РИАМО - 21 янв. Глава компании «Роснано» Анатолий Чубайс высказался в адрес официального представителя российского МИДа Марии Захаровой, которая ранее раскритиковала его за слова о бедной России, сообщает Федеральное агентство новостей.

Чубайс заявил, что Захарова не помнит слабости российской экономики в начале 1990-х годов.

«Когда мы начинали, в 1991 году, Вы были еще совсем маленькой девочкой и вряд ли помните, что в то время средняя зарплата была около 12 долларов в месяц, деревянный рубль неконвертируемым, частнопредпринимательская деятельность была преступлением, Сбербанк со сбережениями населения банкротом, годовое падение экономики 10-12%, реальная инфляция свыше 100%, а магазины пустыми», - написал Чубайс в Facebook.

Чубайс добавил, что в 2000-х годах отечественная экономика начала расти благодаря рыночным реформам, которые он инициировал.

Также глава «Роснано» подчеркнул, что проработал в нескольких составах правительства и ни в одном из них не было принято оскорблять и призывать к ответу предшественников.

«Также не было принято срываться на популистскую риторику и заменять серьезный разговор дворовыми аргументами», - отметил Чубайс.

Ранее Чубайс заявил, что в РФ необходимо решить вопрос с низкими ценами на электричество. При этом он подчеркнул, что «с плеча» решить эту задачу неправильно, потому что Россия - бедная страна. Захарова парировала главе «Роснано», отметив, что Россия - богатейшая страна.