РИАМО - 21 янв. В Москве ожидается снегопад с метелью, на дорогах прогнозируется гололедица, водителям рекомендуют пользоваться услугами столичного метрополитена, говорится в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения столицы.

«Неделя началась бодро: снегопад, метель и гололед, и так до пятницы. На дорогах скользко и плохо видно. Держите дистанцию, чтобы не прикупить себе случайно пару чужих битых бамперов. Или поезжайте на метро. Да, там иногда тесно. Но точно быстро», – говорится в сообщении.

Облачная погода и снег ожидаются в Москве и Подмосковье на этой неделе, температура в Москве понизится до минус 20 градусов, в области – до минус 27 градусов.