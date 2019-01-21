РИАМО - 21 янв. Проектную документацию на капитальный ремонт одного из корпусов школы №167 имени маршала Л.А. Говорова на Ленинградском шоссе согласовали в Москве, говорится в сообщении пресс-службы Москомэкспертизы.

«Москомэкспертиза сообщает о согласовании проектной документации для объекта капитального строительства: «Комплексный капитальный ремонт государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа №167 имени маршала Л.А. Говорова» по адресу: Ленинградское шоссе, дом 106А, район Левобережный, Северный административный округ», - говорится в сообщении.

Ремонт проведут в одном из дошкольных корпусов. В рамках ремонта здания предусмотрена замена всех оконных и дверных блоков, а также утепление фасадов и цоколя здания. Кроме того, предполагаются демонтаж старых и монтаж новых крылец, козырьков над входными группами здания детского сада, замена кровельного покрытия, флагодержателей и адресного указателя.

Также проектной документацией запроектировано обновление напольных стопоров для дверей, внутренних перегородок и дверных блоков. При этом внутренняя отделка помещений будет выполнена в зависимости от их назначения.

«Правительство столицы уделяет особое внимание созданию всех необходимых условий для того, чтобы москвичи могли получать качественное современное образование в непосредственной близости от дома. Так, в скором времени в САО произведут капитальный ремонт здания, построенного в 1966 году, в котором сегодня располагается дошкольная образовательная организация», - отметил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.