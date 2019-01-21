РИАМО - 21 янв. В подмосковном Домодедове задержаны организаторы незаконной добычи песка, ущерб от действий которых составил более полумиллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«Инспекторы эконадзора вынесли постановления об административных правонарушениях по факту незаконной добычи песка у деревни Камкино городского округа Домодедово. Двух организаторов добычи с поличным задержали полицейские, у них изъяты грузовой автомобиль и экскаватор», – говорится в сообщении.

Как установили специалисты Минэкологии, общая площадь незаконного карьера превысила 1,5 квадратных метров, объем добытого песка – свыше 2 тысяч кубометров.

Причиненный недрам ущерб составил 670 тысяч рублей. Эта сумма будет предъявлена нарушителям к возмещению.

Кроме того, на нелегальных добытчиков наложены административные штрафы.