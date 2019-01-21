РИАМО - 21 янв. В 2018 году автомобилисты в столице воспользовались городскими платными парковками более 50 миллионов раз, сообщается на сайте столичного паркинга.

«В 2018 году в Москве автомобилисты совершили более 50 миллионов парковочных сессий. Чаще всего для оплаты водители использовали мобильное приложение «Парковки Москвы» – в 85% случаев», — говорится в сообщении.

Оплатить парковку можно также с помощью СМС, голосовой оплаты, паркомата. Подробная информация о способах оплаты размещена на сайте московского паркинга.

В центре Москвы с 15 декабря изменились правила пользования платными парковками. Нововведения не затронули владельцев парковочных разрешений и льготников. Время бесплатной парковки теперь составляет 5 минут вместо 15. На 237 улицах отменена бесплатная парковка по воскресеньям. Также на ряде улиц тариф на парковку повысили до 380 рублей.