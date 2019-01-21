РИАМО - 21 янв. За 2018 год столица реализовала на торгах 283 объекта городской недвижимости общей площадью порядка 31 тысячи квадратных метров на сумму 2,5 миллиарда рублей, говорится в сообщении пресс-службы департамента городского имущества Москвы.

«Москва оказывает системную поддержку предпринимателям. Сегодня в городе созданы те условия, при которых начать свой бизнес легко, доступны и информационные сервисы, и площадки для реализации проектов. Для развития существующего или открытия нового бизнеса предприниматель может приобрести помещение на торгах. В 2018 году около 300 объектов расторговано, а вырученные средства составили 2,5 миллиарда рублей», – сказал руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Владимир Ефимов.

По его словам, покупка или аренда помещений у города – это надежная и прозрачная сделка. С одной стороны, предприниматель полностью защищен юридически, может посмотреть историю объекта и быть уверенным в легальности сделки. С другой – город эффективно реализует площади, тем самым развивая свою инфраструктуру и пополняя бюджет.

В свою очередь министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что наблюдается положительная динамика в приобретении помещений бизнесом.

«Если в 2017-м году на торгах по продаже было реализовано 213 объектов городской недвижимости, то в этом году на аукционах инвесторы выкупили 283 помещения. Такая динамика говорит о привлекательности предложений для бизнеса и его готовности сотрудничать с городом. При этом на аукционах предлагаются различные по размеру помещения во всех округах Москвы. Победители торгов могут использовать объекты по своему усмотрению в рамках деятельности компании», – отметил он.

В 2018 году с наибольшим превышением в 6,6 раза, то есть на 560%, было продано нежилое помещение площадью 89,1 квадратного метра на Ленинском проспекте, дом 74. Начальная цена объекта составила 12,3 миллиона рублей, а итоговая стоимость – 81,7 миллиона. Еще одно городское помещение площадью 119,7 «квадратов» на улице Бочкова, 3, было реализовано с превышением в три раза (190%). Начальная цена составила 20,7 миллиона рублей, итоговая – 60,3 миллиона.