РИАМО - 21 янв. В новогодние праздники Госжилинспекция выявила в Подмосковье около 900 нарушений, связанных с уборкой кровель зданий от снега и наледи, сообщил в понедельник на пресс-конференции в РИАМО первый заместитель руководителя Госжилинспекции Московской области Михаил Макушкин.

«Хочу отметить, что из года в год управляющие организации стараются следить и своевременно очищать крыши от снега. Быстро устраняются образования снега. Госжилинспекция осуществляла дежурства с 1 по 8 января включительно, были определены маршруты, где возможно образование наледи, сосулек. Было выявлено порядка 900 нарушений», - сказал Макушкин.

По его словам, все нарушения в уборке кровель были оперативно устранены.

«Ни одного трагического случая, связанного с сосульками, не произошло за период новогодних праздников. Ни одной аварии по вине ЖКХ и управляющих организаций не произошло», - заключил Макушкин.