РИАМО – 21 янв. Новая четырехвалентная вакцина от гриппа за счет большей эффективности позволит отечественной экономике сохранять 2,5 миллиарда рублей во время эпидсезона, сообщил журналистам в понедельник ведущий научный сотрудник НИИ вирусологии имени Д. И. Ивановского министерства здравоохранения Российской Федерации Николай Малышев.

Он пояснил, что новая вакцина отличается от предыдущих тем, что содержит четыре компонента – два против вируса гриппа А и два против вируса гриппа B.

«Разработчики новой вакцины считают, что она сможет привести к снижению заболеваемости гриппом еще на 265 тысяч случаев и экономии 2,5 миллиардов рублей во время вспышки эпидемии. Дело в том, что наибольшее негативное финансовое воздействие - это именно респираторные заболевания, которые составляют примерно 70-80% от общих затрат на все инфекционные заболевания», - сказал Малышев.

По его словам, отечественная четырехвалентная вакцина от гриппа будет доступна для россиян уже со следующего эпидсезона.