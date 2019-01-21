РИАМО – 21 янв. Евросоюз ввел санкции против начальника Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ, вице-адмирала Игоря Костюкова и его заместителя, сообщает Газета.ru.

«Совет Евросоюза ввел санкции против главы и замглавы ГРУ на основе нового режима о химоружии», – говорится в сообщении.

Введение санкционных ограничений связано с инцидентом с отравлением в Солсбери в марте прошлого года, когда экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия подверглись воздействию нервно-паралитического вещества.

Список включает двух должностных лиц ГРУ, а также руководителя и заместителя главы ГРУ, ответственных за хранение, транспортировку и использование токсичного нервно-паралитического агента.

Ограничения сводятся к запрету на въезд в ЕС и заморозке активов. Гражданам стран Евросоюза и зарегистрированным там организациям запрещено вести дела с данными лицами.

Главное управление Генерального штаба ВС РФ является органом внешней разведки министерства обороны РФ и центральным органом разведки ВС РФ. Ведомство решает задачи в военной, военно-политической, военно-технической, военно-экономической и экологической сферах.