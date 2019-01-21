РИАМО - 21 янв. Около 6 тысяч жалоб на начисление платы за жилищно-коммунальные услуги поступило в подмосковную Госжилинспекцию в прошлом году, при этом обоснованными оказались только 27% обращений, сообщил в понедельник на пресс-конференции в РИАМО первый заместитель руководителя Госжилинспекции Московской области Михаил Макушкин.

«Шесть тысяч обращений, или 25%, связаны с начислением за жилищно-коммунальные услуги, но хочу сразу обратить внимание, что из 6 тысяч обращений всего лишь в 27% случаев действительно после проверки выявляются нарушения», - сказал Макушкин.

Он добавил, что в случае выявления нарушения Госжилинспекция дает предписание управляющей компании, которая, в свою очередь, может оспорить это решение в суде.

«По нашей статистике, более 95% оспариваемых предписаний в суде остаются в силе, то есть Госжилинспекция обоснованно и законно выдала предписание», - заключил Макушкин.