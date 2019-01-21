РИАМО – 21 янв. Председатель Госдумы Вячеслав Володин выступил за расширение полномочий российского парламента в части контроля за правоприменением, передает Федеральное агентство новостей.

По мнению спикера, изменения позволили бы устранить недостатки Конституции РФ, которые связаны с отсутствием баланса в системе сдержек и противовесов ветвей власти, а также с креном в пользу исполнительной ветви власти.

«Вижу возможности именно парламента, законодательной ветви власти, играть ключевую роль в работе по анализу эффективности работы основного закона», – заявил Володин.

По его словам, такой вариант непосредственно вытекает из 94-й статьи Конституции РФ, в соответствии с которой Федеральное собрание является представительным и законодательным органом государства.

Володин сообщил, что в законотворческом портфеле Госдумы сейчас находится 1164 законопроекта, а профильные комитеты думы уже работают с рядом инициатив в сфере цифровой экономики.