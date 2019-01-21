РИАМО - 21 янв. Жители Подмосковья чаще всего задают вопросы, связанные с темой ЖКХ, в приемной «Единой России», сообщила в понедельник на пресс-конференции в РИАМО секретарь МОРО партии «Единая Россия», депутат Государственной думы РФ Лидия Антонова.

«Каждый четвертый вопрос, который задается нам в приемной партии «Единая Россия», это вопрос, связанный с благополучием людей, с точки зрения их коммунальных условий», - сказала Антонова.

Она отметила, что темы ЖКХ и здравоохранения больше всего волнуют жителей Московской области.

«У нас такие две темы, которые идут вровень, это темы, связанные с вопросами жилищно-коммунального хозяйства и вопросы, связанные со здравоохранением. Мы рейтингуем эти вопросы и стараемся инициировать работу в рамках партийных проектов», - подчеркнула Антонова.

Она также сообщала, что более 4 тысяч человек приняли участие в 24 форумах «Управдом» в 2018 году в Подмосковье, эти мероприятия позволяют жителям решить важные вопросы в сфере ЖКХ.