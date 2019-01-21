РИАМО – 21 янв. В ближайшие три года в Москве намерены вводить более 3 миллионов квадратных метров жилья, что сохранит стабильные цены на недвижимость, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
В интервью «РИА Недвижимость», опубликованном в понедельник, Хуснуллин отметил, что для Москвы обновление долевого законодательства приведет к усложнению строительных процессов, но застройщики с этим справятся. По итогам 2018 года в столице сдали 8,5 миллионов «квадратов» недвижимости – больше, чем в 2017 году – в том числе более 3 миллионов квадратных метров жилья.
«Причем, позитивно то, что уже в январе 2019 года введено в эксплуатацию 500 тысяч квадратных метров, из которых 200 тысяч «квадратов» жилья. В городе запас по выданным разрешениям на строительство есть. К тому же изменения в 214-ФЗ подтолкнули многих инвесторов к увеличению портфелей. Я считаю, что в ближайшие три года мы будем вводить жилья на уровне 3,6-4 миллиона квадратных метров, а в целом недвижимости на 8,5-9 миллионов квадратных метров. Для потребителя это означает, что цены на недвижимость будут достаточно стабильными», – сказал Хуснуллин.
По его словам, в последние годы анализ показывает, что стоимость жилья остается практически неизменной, поднимаясь в год на 1-1,5% в зависимости от сегмента.
«Более того, обращает на себя внимание то, что серьезно повысилось качество жилья: если десять лет назад из-за дисбаланса спроса и предложения продавалось все, что ни построишь, то теперь наступило время покупателя, когда девелоперы внимательно смотрят на качество жилья, планировки, благоустройство. Обратите внимание: к жилищному строительству стали привлекать много иностранных архитекторов, девелоперы борются за покупателя. Это позитивный момент», – добавил заммэра.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон об усилении контроля и ответственности в сфере долевого строительства и переходе к финансированию жилищного строительства с использованием эскроу-счетов. Эскроу-счета – это специальный беспроцентный вклад в уполномоченное кредитное учреждение, куда покупатель квартиры «на котловане» должен будет внести все уплаченные по договору долевого участия средства. Застройщик жилья получит эти деньги только после завершения строительства дома.
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