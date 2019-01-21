РИАМО - 21 янв. За 2018 год в Подмосковье в эксплуатацию ввели свыше 450 тысяч квадратных метров торговых площадей, из внебюджетных источников финансирования в отрасль привлечено более 25 миллиардов рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

«Согласно государственной программе Московской области «Предпринимательство Подмосковья» в 2018 году с использованием частных инвестиций в Московской области введено более 450 тысяч квадратных метров новых торговых площадей», — сказал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

Он добавил, что в рейтинге ввода новых объектов потребительского рынка лидируют Одинцовский район (12 объектов площадью более 70,6 тысячи квадратных метров), Ленинский район (19 объектов площадью более 21,5 тысячи квадратных метров), Балашиха (четыре объекта площадью свыше 25 тысяч квадратных метров), Истра (43 объекта площадью более 46,4 тысячи квадратных метров).

«Также в 2018 году выданы разрешения на ввод в эксплуатацию более 50 складских объектов и объектов оптовой торговли. Так, в городском округе Домодедово открыты пять новых складских комплексов совокупной площадью около 140 тысяч квадратных метров, в городском округе Химки открыт складской комплекс общей площадью 23,315 тысячи квадратных метров», — отметил Посаженников.

По его словам, из внебюджетных источников финансирования в отрасль привлечено более 25 миллиардов рублей.

Как пояснил министр, речь идет о строительстве и открытии новых магазинов, гипермаркетов, торговых центров и так далее. Новые объекты торговли – это существенные инвестиции в развитие региона, новые рабочие места, а также новые надежные точки сбыта региональной продукции, а значит – реальная поддержка подмосковных производителей.