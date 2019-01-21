РИАМО - 21 янв. Количество студентов из вузов Московской области, которые в 2018 году прошли зарубежную стажировку, увеличилось в три раза по сравнению с 2017 годом, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Подмосковья – министра образования региона Ольги Забраловой.

«В 2018 году почти 700 студентов подмосковных вузов прошли зарубежную стажировку. Это в три раза больше, чем годом ранее. Также за прошедший год возросло количество зарубежных стажировок преподавателей - с 99 до 228», - сказала Забралова.

По ее словам, Подмосковье расширяет международное сотрудничество. В 2018 году заключили 63 договора с зарубежными вузами, среди них Баварский институт раннего развития в Германии и университет Ювяскюля в Финляндии.

«Мы не только отправляем наших педагогов делиться опытом и черпать новые знания к коллегам в другие страны, но и приглашаем в регион зарубежных преподавателей. За последний год мы привлекли 69 специалистов, для сравнения, в 2017 году их количество составляло 57», - отметила Забралова.

В Подмосковье функционирует шесть вузов, подведомственных министерству образования. Обучение там проходят почти 40 тысяч человек.