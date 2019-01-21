РИАМО – 21 янв. До конца текущего года в каждом муниципальном образовании Московской области появятся местные штабы «Волонтеров Победы», говорится в сообщении пресс-службы Главного управления социальных коммуникаций Подмосковья.

Министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева встретилась с руководителями местных штабов Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Подмосковья, они обсудили планы на 2019 год.

«Год добровольца закончился, но сотрудничество продолжается. Впереди масштабные совместные патриотические акции. Ближайшая акция «Блокада Ленинграда глазами молодежи Подмосковья», посвященная 75-й годовщине этого важного события, состоится 27 января», – сказала Плещева.

По словам руководителя регионального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Подмосковья Александра Печенегина, на сегодняшний день в Подмосковье работают 25 активных местных отделений движения, волонтеры которых участвуют в каждом мероприятии патриотической направленности в Московской области и организуют свои акции в муниципалитетах.

«До конца года (2019 года – ред.) местные штабы «Волонтеров Победы» появятся в каждом муниципальном образовании. В ближайшее время они заработают в Балашихе, Ивантеевке, Одинцове, Дмитрове, Луховицах, Лобне, Ликино-Дулеве, Наро-Фоминске и Люберцах», – отметил Печенегин.

Также в ходе встречи Плещева поздравила региональный штаб Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Московской области, который по итогам деятельности в 2018 году занял второе место среди всех штабов по России. Также ребята заняли второе место по результатам обеспечения организации Всероссийского проекта «Великие имена России».