РИАМО - 21 янв. Доследственная проверка проводится по факту гибели мужчины при проведении строительных работ на Алтуфьевском шоссе в Москве, на строителя обрушилась кирпичная перегородка, сообщила РИАМО в понедельник представитель пресс-службы Главного следственного управления СК России по столице Юлия Иванова.

«Днем 21 января 2019 года на территории одного из зданий, расположенных по Алтуфьевскому шоссе в городе Москве, во время проведения строительно-монтажных работ на мужчину, участвовавшего в их производстве, обрушилась внутренняя кирпичная перегородка. От полученных повреждений рабочий скончался на месте происшествия», – сказала Иванова.

По данному факту следственными органами организована доследственная проверка. В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия, добавила она.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение, заключила собеседник агентства.