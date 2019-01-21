РИАМО - 21 янв. В московских аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» днем в понедельник задержали и отменили 24 рейса, по данным сервиса «Яндекс.Расписания».

Во «Внукове» задержали 10 рейсов, в «Домодедове» один рейс задержан, 11 отменены, в «Шереметьеве» задержали два рейса.

Согласно онлайн-табло подмосковного аэропорта «Жуковский», в этой воздушной гавани задержек и отмен нет.

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах задержки или отмены рейса доводится до пассажиров перевозчиком или организацией, осуществляющей аэропортовую деятельность (обслуживающей организацией), непосредственно в аэропорту в визуальной и/или акустической форме.