РИАМО - 21 янв. Предприятие пищевой промышленности планируется построить в поселении Воскресенское в ТиНАО столицы, внутреннюю территорию комплекса планируют благоустроить, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

Четырехэтажное предприятие будет разделено на административную часть и холодильный комплекс. В первом блоке предусмотрены офисы для сотрудников, помещения погрузочно-разгрузочной зоны, цех упаковки пищевой продукции, склад готовых изделий, техническая зона и пост охраны. В холодильном блоке помимо камер заморозки будут складское помещение и транспортный коридор.

«Фасады будут оформлены в эклектичном стиле – можно отметить минимализм и хай-тек, здание органично впишется в окружающую застройку. Интерьеры выполнят из экологически чистых негорючих материалов с соблюдением всех нормативов, частично в отделке будет использоваться высококачественная штукатурка и кирпичная кладка», - сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Предприятие будет располагаться в поселении Воскресенское, поселок Воскресенское, участок 17ю. Въезд запроектирован со стороны улицы Центральная. Работники предприятия также смогут воспользоваться остановками наземного транспорта на улице Звездная.

Внутреннюю территорию комплекса планируют благоустроить. Проект здания выполнило ООО «Рест-мастер».