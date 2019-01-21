РИАМО - 21 янв. Через официальный портал мэра столицы в течение месяца было подано свыше 500 онлайн заявок на подключение ко всем видам инженерных сетей, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики Москвы.

«С 20 декабря 2018 года через официальный портал мэра и правительства Москвы подано более 500 заявок на услуги ресурсоснабжающих организаций по подключению к сетям инженерно-технического обеспечения, из них большая часть – на получение технических условий АО «Мосводоканал», а также заключение договоров подключения с АО «ОЭК» и АО «Мосводоканал», – сказал руководитель департамента Сергей Левкин.

Он высказал уверенность, что новая услуга станет популярной среди застройщиков. Всего онлайн доступ открыт к услугам шести компаний: АО «ОЭК», ПАО «МОЭК», ПАО «МОЭСК», АО «Мосводоканал», АО «Мосгаз», АО «Мособлгаз».

«Благодаря межведомственному электронному взаимодействию получение необходимых документов идет без участия заявителя, что крайне удобно, быстро и прозрачно», – добавил Левкин.

В случае успешной работы московской инициативы, данная практика будет распространена по всей России.