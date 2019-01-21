РИАМО - 21 янв. Дорожные службы Подмосковья за прошедшие сутки обработали противогололедными материалами свыше 13,5 тысяч километров региональных дорог, что составляет 96% подведомственной сети, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

От снега очистили более 11 тысяч километров дорог, вывезли 6,4 тысячи кубометров снега.

«В настоящее время на региональных дорогах области в работах по зимнему содержанию задействовано более 630 единиц техники, в том числе 447 комбинированных дорожных машин. В целях обеспечения безопасного и беспрепятственного проезда постоянно осуществляется мониторинг ситуации на дорогах. При необходимости на линию будет выведена дополнительная спецтехника», — сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Водителей призвали неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, быть внимательными на поворотах, выбирать скоростной режим, соответствующий погодным условиям, не парковать автомобили на проезжей части.

В Подмосковье в понедельник установилась облачная погода, местами возможен небольшой снег, температура воздуха может опуститься до минус 12 градусов.