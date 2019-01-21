РИАМО - 21 янв. Из 90 тысяч обращений, поступивших в Госжилинспекцию Подмосковья в 2018 году, 35% касаются содержания жилищного фонда, сообщил в понедельник на пресс-конференции в РИАМО первый заместитель руководителя Госжилинспекции Московской области Михаил Макушкин.

«В Госжилинспекцию за прошлый год поступило более 90 тысяч обращений. Большая часть обращений связаны с содержанием жилищного фонда, это около 35% обращений, дальше графа - правильность начисления за ЖКУ, более 22 тысяч обращений, около 25%, также поступают обращения по теме качества предоставляемых коммунальных услуг, 2,2 тысячи обращений», - сказал Макушкин.

Еще порядка 5% обращений касаются легитимности выбора управляющей компании.

В 2018 году сотрудники Госжилинспекции провели в муниципалитетах региона свыше 98 тысяч мероприятий по лицензионному контролю. Выявлено 177 139 нарушений.