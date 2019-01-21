РИАМО – 21 янв. На форуме социальных инноваций регионов, который пройдет в Москве с 19 по 22 июня, столица планирует представить проект государственно-частного партнерства (ГЧП) по созданию сети круглосуточного ухода за пожилыми людьми, сообщает в понедельник ТАСС.

«Мы в Москве уже сегодня насущно видим потребность в специальных программах для этой категории, которых у нас сейчас практически 3 миллиона, через 5 лет будет 3,5 миллиона. Мы будем предлагать и государственно-частные проекты, связанные также с созданием сети круглосуточного ухода для данной категории», – сказала заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова на заседании оргкомитета форума.

Она добавила, что данная тема является весьма актуальной для Москвы и для других регионов страны в ближайшие годы.

По словам Раковой, город планирует также представить программы по уходу за пожилыми на основе взаимодействия социальных и медицинских служб.

Третий форум социальных инноваций регионов пройдет в Москве с 19 по 22 июня 2019 года.