РИАМО - 21 янв. Специалисты управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям добились уничтожения партии семян моркови, засоренной карантинным для РФ объектом в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В декабре 2018 года в управление Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям поступила информация о том, что на поднадзорную территорию поступили пакетированные семена овощных и цветочных культур в количестве 1,8 тысячи пакетиков. Поставщиком вышеуказанной продукции является ООО «СДС-сидс». Образцы поступивших семян были исследованы на карантинное фитосанитарное состояние в лаборатории Кировского филиала государственного бюджетного учреждения «Всероссийский центр карантина растений».

«По результатам лабораторных исследований, в партии семян моркови сорта «Шантане», в количестве 97 пакетиков, происхождением Республика Польша, выявлен карантинный для РФ объект – Паслен трехцветный (Solanum triflorum). Засоренная карантинным объектом партия семян моркови была возвращена поставщику семян – ООО «СДС-сидс», – отмечается в материале.

Управлением юридическому лицу было выдано предписание о принятии мер в отношении зараженной продукции. Обществом принято решение об уничтожении партии семян, засоренной карантинным объектом.

16 января в присутствии представителя управления Россельхознадзора партия семян моркови сорта «Шантане» в количестве 97 пакетиков уничтожена путем сжигания на технической площадке в Домодедове на улице Парковая, дом 19 в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.