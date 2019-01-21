РИАМО - 21 янв. Московское областное УФАС внесло сведения в отношении ООО «Мастерстрой» в реестр недобросовестных поставщиков по факту уклонения от заключения контракта, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

ГУП МО «Коммунальные системы Московской области» ранее направило в адрес общества проект контракта в установленный законом срок. В регламентированный срок ООО «Мастерстрой» не представило подписанный электронной цифровой подписью проект контракта и документ об обеспечении его исполнения.

«Предприятию поступило уведомление об уклонении общества от заключения контракта на выполнение работ по ремонту фасадов, кровель и окон хлораторных для нужд филиала ГУП МО «КС МО» «ВСВ». Общество не представило доказательств наличия объективных причин для неподписания проекта контракта в установленные законом сроки», – отмечается в материале.

Управление ФАС пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Мастерстрой» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.