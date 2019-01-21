РИАМО – 21 янв. Столичные власти рассматривают возможность создания дорожек к транспортно-пересадочным узлам по принципу urban health, который предполагает небольшое удлинение маршрута ради увеличения двигательной активности горожан, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Смысл подобных программ (urban health – ред.) заключается в том, что остановка общественного транспорта специально планируется от мест работы или жилья не максимально близко, например, в 500 метрах, а немного дальше – в 700-800 метрах, чтобы стимулировать людей больше двигаться. Таким образом, нормативы транспортной пешей доступности увеличиваются, но при этом создаются удобные пешие дорожки, обязательно дополненные велосипедными дорожками. Разумная, интересная идея, и мы сейчас смотрим, где ее можно применить у нас. Совершенно точно, она нам подходит для новых территорий Москвы», - сказал Хуснуллин в интервью «РИА Недвижимость», опубликованном в понедельник.

Хуснуллин также рассказал, что на один рубль инвестиций в транспортную инфраструктуру в радиусе пешей доступности поступает три рубля инвестиций в недвижимость.

«Москве это очень выгодно: принцип увеличения пешей доступности работает эффективнее. Поэтому мы стимулируем развитие недвижимости вокруг ТПУ. Кроме того, появление новых жилых и деловых объектов в районе транспортно-пересадочных узлов косвенно позволяет нам решить первую и главную задачу при строительстве ТПУ – чтобы москвичи экономили время в пути, потому что это качественно влияет на жизнь человека в большом городе: если он меньше времени проводит в дороге, значит, больше времени может тратить на отдых, учебу, на развлечения», - заключил заммэра.