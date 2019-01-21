РИАМО - 21 янв. В бюджет Московской области по итогам прошлого года поступили 174 миллиона рублей от государственных унитарных предприятий и акционерных обществ, говорится в сообщении пресс-службы Минмособлимущества.

«По итогам 2018 года в областной бюджет поступило 174 миллиона рублей. Более 149 миллионов рублей составили перечисления части прибыли государственных унитарных предприятий Подмосковья, а порядка 25 миллионов рублей получено от акционерных обществ с разным долевым участием области в виде дивидендов», – сказал исполняющий обязанности министра имущественных отношений региона Алексей Вьюрков.

Основными плательщиками стали ГУП МО «МОБТИ», ГУП МО «НИиПИ градостроительства», ГУП «СИЦ» и ГУП «Мособлэлектротранс», а также акционерное общество «Мособлэнерго».

«Обязанность перечислять в бюджет 50% чистой прибыли ГУПов, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, регулируется законом Московской области №140/2008-ОЗ «О порядке перечисления в бюджет Московской области части прибыли государственных унитарных предприятий Московской – уточняется в материале.

Дивиденды перечисляются в бюджет области согласно федеральному закону 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года «Об акционерных обществах».