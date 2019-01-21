РИАМО - 21 янв. Грядущие морозы до минус 21 градуса в Московском регионе будут носить кратковременный характер, уже, начиная с 25 января, ожидается потепление, сообщил РИАМО ведущий специалист Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

«У нас падение температуры идет в основном за счет адвекции – это когда холодный воздух выносит с севера на нас. Потом он дальше уйдет на Поволжье, Кировскую область. Мороз будет всего два дня – в среду и четверг. Прибалтика у нас все время выдавливает холод, не дает нам мерзнуть. Морозы будут недолго. С пятницы уже начнет теплеть, но о цифрах пока рано говорить», - сказал Цыганков.

На текущей неделе в столице ожидаются 20-градусные морозы, это сделает предстоящие 7 дней самыми холодными с начала нынешней зимы.

Из-за надвигающегося холода МОЭК повысит температуру отопления в жилых домах Московского региона.