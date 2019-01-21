РИАМО - 21 янв. В Москве задержали коллектора, который по телефону угрожал директору и учителям школы, в которой учится ребенок должника, сообщается на сайте столичного ГУ МВД РФ.

В полицию ранее поступили сообщения о том, что на телефон учебного заведения и личный номер директора осуществлялись звонки с требованиями воздействовать на одного из родителей учащегося для погашения задолженности по кредиту. Кроме того, звучали угрозы жизни и здоровью в адрес ее родственников.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого на Большой Набережной улице. Им оказался 28-летний житель столицы», – говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 330 УК РФ (самоуправство). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.