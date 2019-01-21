РИАМО - 21 янв. В столице в последние годы объем работ по ремонту искусственных сооружений вырос в десять раз, крупнейшим объектом капремонта этого года является Большой Москворецкий мост, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход работ по капитальному ремонту Большого Москворецкого моста.

«Последние годы мы ведем огромную работу по реновации Москвы. Восстанавливаем, ремонтируем и реконструируем все, что обветшало за десятилетия: школы, театры, больницы, жилые дома, путепроводы, тоннели и мосты. Количество объектов, где мы провели и проводим работы, увеличилось в разы. Например, объемы ремонта искусственных сооружений выросли в 10 раз», - сказал Собянин.

Он подчеркнул, что крупнейшим и наиболее важным объектом капитального ремонта этого года является Большой Москворецкий мост.

«Этот известный всему миру памятник, запечатленный на миллионах фотографий и фильмов о Москве, не знал капитального ремонта с момента строительства в 30-х годах прошлого века. Теперь нам предстоит выполнить огромный объем сложнейших работ – по сути, разобрать и заново собрать мост, полностью сохранив его привычный облик. К тому же ремонт должен идти без перекрытия движения», – отметил мэр.

За 80 лет своей истории мост стал неотъемлемой частью исторического облика столицы, прекрасно гармонирующей с Московским Кремлем. На мосту находятся смотровые площадки, с которых открываются отличные виды на многие достопримечательности столицы, включая новый парк «Зарядье».