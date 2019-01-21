РИАМО - 21 янв. Более 4 тысяч человек приняли участие в 24 форумах «Управдом» в 2018 году в Подмосковье, эти мероприятия позволяют жителям решить важные вопросы в сфере ЖКХ, сообщила в понедельник на пресс-конференции в РИАМО член координационного совета Ассоциации председателей советов многоквартирных домов в Московской области Елена Андреева.

«В 2018 году прошли 24 форума («Управдом» - ред.), более 4 тысяч человек, 56 муниципалитетов Подмосковья участвовали», - сказала Андреева.

Она добавила, что форум позволяет жителям решить важные вопросы в сфере ЖКХ.

«Прямой диалог с властью, с представителями ЖКХ помогает решать вопросы», - подчеркнула Андреева.