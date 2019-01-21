РИАМО - 21 янв. Один человек погиб и один получил ранения в результате дорожной аварии на трассе в Одинцовском районе Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В 12:25 в Одинцовском районе на 16-м километре автодороги Звенигород – Колюбакино – Нестеров произошло столкновение двух транспортных средств. В результате аварии один человек погиб и один ранен», – говорится в сообщении.

По факту происшествия проводится проверка.

С 30 декабря 2018 года на подмосковных дорогах произошло 121 дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли 20 человек. В прошлом году за аналогичный период было 184 ДТП с 45 жертвами.

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