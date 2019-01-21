После Нового года тренажерные залы атакуют мечтающие «похудеть за сто дней» и подкачаться к весне. Однако далеко не все достигают цели. О том, какие типажи можно встретить среди посетителей фитнес-центров, какие типичные ошибки они совершают, и как их избежать, РИАМО рассказали фитнес-инструкторы из Подмосковья и Москвы.

«Подснежники» и «хризантемы»

Большую часть посетителей фитнес-центров можно разделить на две категории – «хризантемы» и «подснежники», говорит фитнес-тренер Ольга из Москвы.

«Хризантемы» покупают абонемент в первых числах сентября. Их цель – привести себя в порядок к новогоднему корпоративу.

«Подснежники» же расцветают после новогодних праздников или ближе к весне. Многие приходят по наводке «100 дней до лета», чтобы сбросить набранные за праздничным столом килограммы. Их главная мотивация – достойно встретить купальный сезон. Хотя она и приводит людей в спортзал, чаще всего, этого недостаточно, чтобы получить стабильный результат.

«При здоровом питании и правильной физической нагрузке за 100 дней до лета, действительно, можно скинуть от 4 до 10 килограмм. Однако новый вес надо еще удержать!», – говорит Ольга.

По ее словам, «сезонные» клиенты часто воспринимают новогодние и летние каникулы как долгожданную возможность расслабиться – и потерянные килограммы быстро возвращаются.

Также в последнее время спортивные клубные карты стало модно дарить. Однако далеко не у всех, получивших такой презент на Новый год, день рождения или 14 февраля, хватает выдержки и терпения извлечь из него пользу.

По подарочным абонементам люди ходят на спорт недолго. Чаще всего, уже после несколько занятий их пыл угасает, и абонемент оседает на дне дамской сумочки, добавляет тренер.

Даже если вы попросили себе карту в подарок – будьте готовы к тому, что заниматься придется именно вам, причем регулярно.

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Псевдо-фитоняши

Фитоняши ходят в открытом коротком топе, демонстрирующем пресс, и супер-обтягивающих легинсах, подчеркивающих ягодицы. Это те девушки, которых в первую очередь зовут сфотографироваться на постер «Девушка года» в клубе. Обычно фитнес-клуб таких любит, потому что с их помощью заполняет свой Instagram. Некоторые фитоняши умудряются ходить в зал по два раза в день, чередуя разные спортклубы города.

В отличие от фитоняш, которые регулярно занимаются спортом ради красивых форм, некоторые девушки пытаются им подражать. Для них тренировки – на втором месте, а первое место занимают селфи. Как правило, это молодые девушки с хорошими природными данными. Тренажеры и спортивное оборудование для них – в первую очередь, антураж.

Чаще всего их можно увидеть на беговой дорожке, в бассейне или приседающими с розовыми гантелями до килограмма, и вполне возможно, они не знают, как правильно подойти к тренажеру. При этом они постоянно покупают себе обновки для фитнеса.

«В каждом клубе есть клиентки, которые начинают делать селфи в буквальном смысле с порога спортивного центра. Они снимают себя в коридоре, в раздевалке, в бассейне, в залах. Некоторые даже в душевую берут телефон!», – отмечает тренер Ольга.

Также обожают делать селфи с весами некоторые клиенты, у которых наметились первые результаты. Главный минус всего этого в том, что фанаты селфи мешают заниматься другим клиентам: они подолгу занимают тренажеры, создавая очередь, отмечают тренеры.

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Пришла поболтать

В любом клубе обязательно есть дамы при деньгах, которые приходят сюда пообщаться. Пока другие впахивают до седьмого пота, они успевают обсудить все на свете – сплетни, политику, модные тренды и интим. Они вам расскажут, где отдыхали, где шопились, про своих детей и собак, а в раздевалке громко винят себя, как в выходные нарушали зож.

Чаще всего они пытаются не только вовлечь в разговор тех, кто тренируется, но и отвлекают тренеров во время групповых занятий вопросами типа «А я правильно делаю?».

Еще одна привычка «птицы-говоруна» – давать советы, о которых никто не просит. Скорее всего, они перепробовали все групповые занятия и охотно расскажут, к какому тренеру не надо ходить.

Говорунов нужно воспринимать в режиме радио, советуют тренеры.

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Фитнес-маньяк

© Сергей Митрофанов © Екатерина Чердакова © Сергей Митрофанов 1 из 3

Некоторые суперактивные новички не могут остановиться: спорт превращается для них в наркотик. Чтобы пятая точка была, как орех, они качают мышцы до упаду, добавляя нагрузки, и постоянно обсуждают здоровое питание. Для них внешность становится смыслом жизни.

К сожалению, очень часто за такое усердие впоследствии можно заработать больные суставы, предупреждают тренеры.

«Самая большая ошибка, которую совершают новички – чрезмерная нагрузка. Они считают, что, если ничего не болит, значит, тренировка прошла неэффективно. Это приводит к перетренированности и травмам. Из зала совсем необязательно выползать. Очень важно во время тренировки контролировать нагрузку и отдых», – объясняет элит-тренер FPA Екатерина Чердакова из подмосковного Егорьевска.

Еще одно распространенное заблуждение новичков – что помощь тренера необязательна. По их мнению, можно штурмовать все тренажеры по очереди, пока не упадешь. Зачастую эти клиенты делают ошибки при пользовании тренажерами, нагружая совсем не те мышцы, которые требуется.

«Занятия с тренером обязательны. Ведь самое важное – постановка техники. Чтобы мышцы адаптировались к тренировкам и нагрузке, чтобы человек понимал, какая периодичность и длительность должна быть во время тренировок. Он должен начать чувствовать свои мышцы, понимать, как реагирует на упражнения тело», – отмечает Екатерина.

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Качок и новичок

В фитнес-клубе всегда есть качок, который тягает железо и ходит с протеиновым коктейлем, а его Instagram пестрит фото с идеальными мышцами, и он всегда готов помочь скромной девочке-новичку.

Очень часто люди, отзанимавшиеся в зале год, решают заработать на своем хобби и начинают учить других, предупреждает Екатерина. Такие фальшивые тренеры не принимают в расчет физических данных клиента, его возможностей и особенностей здоровья, таких как остеохондроз, гастрит, межпозвонковая грыжа, сколиоз, тахикардия и пр. Все эти заболевания требуют особого подхода, а общие рекомендации по нагрузкам и питанию лишь навредят, отмечает тренер.

Вообще при выборе тренера в зале клиенты зачастую отталкиваются от внешнего вида, отмечает она. Хорошо накачан – значит, мастер своего дела, считают многие – и ошибаются.

«Внешность часто бывает обманчива, а рельефные мышцы – не плод работы тренера, а результат грамотного применения анаболических стероидов. Поэтому отталкиваться надо от образования. Узнайте, что человек закончил, как часто проходит курсы повышения квалификации», – советует Екатерина.

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Фанат ютуба

Сегодня модно покупать фитнес-программы по интернету. Для новичков это большая ошибка, считает Екатерина. Люди приходят на первое занятие в зал с программой, к которой их тело совершенно не готово.

«Там, например, выпады с гантелями, а человек приседал последний раз в школьные годы!», - отмечает элит-тренер FPA.

Есть и те, кто насмотрелся роликов в интернете, а потом пытается их повторить в зале.

«Приходит молодая девушка со сколиозом второй степени и просит научить ее приседать со штангой. Однако этот диагноз – уже противопоказание к осевым нагрузкам, плюс она никогда не занималась спиной», - рассказала Екатерина Чердакова.

Мышцы слабые, но попу накачать хочется. А интернет вводит в заблуждение: «Приседай – и будет тебе счастье».

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Вечная толстушка

Есть посетительницы, которые каждый год покупают абонемент в фитнес-клубы, но никогда не худеют. Они могут месяц усердно ходить на все тренировки, а потом пропасть на полгода.

По словам тренера Екатерины, чаще всего так получается потому, что новички слишком рьяно берутся за дело – могут ходить каждый день. В результате мышцы не успевают восстанавливаться, а «быстрый результат» не появляется. Перетренированность приводит к разочарованию и апатии, и человек бросает занятия.

Чтобы тренировки приносили пользу и удовольствие, Екатерина советует начинать со знакомства с тренажерами, задействовать все мышцы понемногу. Первичный эффект от тренировок – это межмышечная координация. Усложнять упражнения нужно постепенно.

«Нередко новички начинают сразу заниматься по сплиту: день – ноги, день – спина, день – грудь и так далее. Это неправильно. Нужно сначала прорабатывать все мышечные группы за тренировку. Тренировка отдельных мышечных групп – это далеко не начальный этап», – отмечает тренер.