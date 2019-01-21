РИАМО – 21 янв. Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, считает, что нужно разработать в российских регионах стандарты благополучия пенсионеров, подобные московским, передает ТАСС.

«Реализуется масштабная комплексная программа «Московское долголетие», сформирована расширенная система гарантий старшему поколению под названием «Московский стандарт благополучия пенсионеров». И мы рассчитываем, что в дальнейшем стандарт благополучия будет разработан для граждан во всех регионах России», – сказала Матвиенко в понедельник на заседании оргкомитета третьего Форума социальных инноваций регионов.

По ее словам, тема социальной поддержки граждан пожилого возраста и создание условий для активного долголетия должна отдельно прозвучать на форуме.

Планируется, что флагманские социальные проекты Москвы будут представлены в специальной презентационной зоне на площадке форума, добавила Матвиенко.

Третий Форум социальных инноваций регионов пройдет в Москве с 19 по 22 июня 2019 года.