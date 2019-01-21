РИАМО - 21 янв. Морозы, которые усилятся на текущей неделе в Подмосковье и Москве, сохранятся и на выходных, 26 января днем будет минус 14-9 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«В пятницу, 25 января, местами выпадет небольшой снег. Ночные температуры будут колебаться в пределах минус 22-17 градусов, дневные – минус 16-11 градусов. В субботу, 26 января, временами будет идти снег. Ночью прогнозируется минус 20-15 градусов, днем - минус 14-9 градусов», - говорится в сообщении.

До этого 22 января в регионе местами ожидается небольшой снег. Ночью будет до минус 16-14 в столице и минус 19-14 в Подмосковье. Днем будет минус 12-10 градусов в Москве и минус 15-10 в области. 23 января осадки прекратятся. Ночью в Москве ожидается до минус 19-17 градусов, в области - минус 22-17, в отдельных районах температура может понизиться до минус 27 градусов. Днем в столице - минус 12-10, в Подмосковье – минус 15-10 градусов.

Небольшой снег снова пройдет 24 января. Ночью в столице - минус 17-15, в Подмосковье – минус 20-15, может похолодать до минус 25 градусов. Днем в Москве - минус 11-9, в области – минус 14-9 градусов.