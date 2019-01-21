РИАМО - 21 янв. Капитальный ремонт Большого Москворецкого моста, который находится возле Московского Кремля, планируют провести в два этапа и завершить в декабре 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход работ по капитальному ремонту Большого Москворецкого моста.

«Завершить капитальный ремонт Большого Москворецкого моста планируется в декабре 2019 года. Согласно расчетам специалистов, следующий крупный ремонт Большого Москворецкого моста потребуется не ранее, чем через 25 лет. А в целом срок службы моста составит до 100 лет», - говорится в сообщении.

Общая длина Большого Москворецкого моста – 490 метров, ширина в осях перил – 40 метров, в том числе проезжая часть – 31 метр и два тротуара по 4,5 метра. Высота над уровнем реки – 14 метров. Он состоит из русловой и двух береговых арочных конструкций, а также двух эстакадных участков – на правом и левом берегах Москвы-реки.

Капитальный ремонт моста не проводился с момента его постройки и длительное время в этом не было необходимости. Но с середины 90-х годов состояние моста стало постепенно ухудшаться. Основной причиной процесса разрушения стало изменение уровня грунтовых вод и направления подземных потоков, повлиявшего на несущую способность подстилающих грунтов.

В ходе обследований были установлены многочисленные дефекты основных конструкций (просадки, трещины, нарушение гидроизоляции, разрушение шарнирных замков), зафиксировано снижение реальной грузоподъемности моста.

«В 2009-2011 годах были выполнены противоаварийные мероприятия по усилению 131 стойки надарочного строения русловых и береговых пролетов. В ходе работ на мосту установили 8,5 тонн металлических конструкций и уложили 23 кубических метров бетона. Принятые меры снизили вероятность обрушения конструкций, но не восстановили грузоподъемность моста», - уточняется в материале.

Проект капитального ремонта Большого Москворецкого моста был разработан в 2016 году. Ремонтные работы были начаты в сентябре 2018 года и будут выполнены в два этапа. Пока одна половина моста будет закрыта на ремонт, другая остается открытой для движения пешеходов и транспорта, включая маршрутные автобусы. В каждый момент времени на мосту будут сохранены две полосы движения в каждом направлении.

После завершения работ по монтажу металлического пролетного строения моста – с последующим устройством железобетонной плиты и деформационных швов, укладкой нового асфальта и перекладкой инженерных коммуникаций – будет осуществлен переход ко второму этапу производства работ на другой половине моста (ориентировочно в мае 2019 года).