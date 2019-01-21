РИАМО – 21 янв. УК «Жилсервис» по предписанию Госжилинспекции восстановила теплоизоляцию трубопроводов многоэтажных жилых домов в городских округах Фрязино и Клин, сообщается на сайте надзорного ведомства.

При проведении выездных проверок по обращениям граждан жилищные инспекторы установили серьезные нарушения норм технической эксплуатации жилищного фонда многоквартирных домов №16Г по проезду Котовского в Клину и №2 по улице Горького во Фрязино.

«В обоих случаях был зафиксирован факт частичного отсутствия теплоизоляции на трубопроводах системы отопления и горячего водоснабжения. Кроме того, в подъезде №2, на втором этаже дома из городского округа Клин в оконном заполнении у мусоропровода отсутствовала внутренняя деревянная створка форточки», – сказал руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков.

Он добавил, что несоблюдение лицами, ответственными за содержание многоквартирных домов, требований о проведении обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности общего имущества собственников помещений, является нарушением жилищного законодательства. В связи с этим, УК выдали предписание об устранении данного нарушения.

Против заместителя главного инженера ООО «Жилсервис» по техническому обслуживанию жилого фонда в Клину возбудили дело об административном правонарушении, по итогам рассмотрения которого его оштрафовали на сумму пять тысяч рублей.

Во Фрязино же на УК завели административное производство по статье «Нарушение законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности», в результате чего организация выплатила 20 тысяч рублей штрафа.

В ходе контрольной проверки исполнения предписания инспекторы зафиксировали, что УК в полном объеме и в установленные сроки провела ремонт в обоих домах, обеспечив теплоизоляционный слой на трубопроводах систем горячего водоснабжения и отопления.

«Ремонт теплоизоляции внутридомовых инженерных систем, который мы заставили сделать управляющую компанию, повысил энергосбережение в домах и, возможно, предотвратил возникновение аварийных ситуаций, которые могли бы произойти зимой при сильных морозах», – отметил Соков.