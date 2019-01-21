РИАМО – 21 янв. Создание первых Московских центральных диаметров требует технологической перестройки инфраструктуры, строительства дополнительных железнодорожных путей и расширения оборотных тупиков, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Там идет работа в нескольких направлениях. Самое главное: технологическая перестройка инфраструктуры, чтобы частоту поездов сделать 5-6 минут, как в метро. Большое количество поездов тянет за собой увеличение и расширение оборотных тупиков. Кроме того, смотрятся дополнительные возможности для увеличения числа пересадок, благоустройства и повышения комфортности самих платформ», - сказал Хуснуллин в интервью «РИА Недвижимость», опубликованном в понедельник.

Заммэра отметил, что второй этап развития Московских центральных диаметров уже более сложен – он подразумевает строительство дополнительных путей.

«Как мы строим выделенные полосы на автодорогах, так под этот проект наземного метро будут фактически строиться выделенные пути на железных дорогах. Где-то это будут вторые главные пути, а где-то – четвертые или пятые», - пояснил Хуснуллин.

МЦД-1 Одинцово - Лобня и МЦД-2 Нахабино - Подольск планируют открыть для пассажиров в конце 2019 года - начале 2020 года. Всего прорабатываются маршруты пяти диаметров. Работать МЦД будет так же, как и столичное метро - с 05:30 до 01:00. Интервалы движения составов не будут превышать 5-6 минут в часы пик.

Московские центральные диаметры свяжут разрозненные направления Московской железной дороги. Также появятся удобные пересадки на подземку и МЦК. Благодаря новому наземному метро пассажиры смогут пересечь столицу за 40 минут.