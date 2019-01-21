РИАМО – 21 янв. Управляющая компания «Юго-Западное» в Электростали по предписанию Госжилинспекции Московской области провела ремонт подъездов многоквартирных домов №4Б на бульваре 60-летия Победы и №11 корпус 1 на улице Журавлева, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

По обращениям жителей инспекторы провели внеплановую проверку в подъездах вышеуказанных домов. Они выявили захламленность помещений строительным и бытовым мусором, частичное отсутствие осветительных приборов и частичное разрушение штукатурно-окрасочного слоя на стенах и потолках лестничных клеток.

«Кроме того, в доме №4Б отсутствовали дверные заполнения в районе тамбурной двери и переходных дверей на лоджию. В доме №11 корпус 1 частично отсутствовали заполнения лестничных ограждений, второй контур остекления на окнах, фурнитура на оконных рамах, однако в лифтовых кабинах наблюдалось наличие информационных стендов», – говорится в сообщении.

По итогам проведенных проверок УК выдали предписания на устранение всех выявленных нарушений.

Не только сама организация, но и ответственное должностное лицо признали виновными в нарушении требований о проведении обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах.

ООО «Юго-Западное» получило административное наказание в виде штрафа на сумму 20 тысяч рублей. Начальник ЖЭУ выплатил штраф в размере 5 тысяч рублей.

В установленный срок контрольная проверка исполнения предписания показала, что ремонт подъездов многоквартирных жилых домов выполнили в полном объеме.

«Управляющая компания в каждом доме, за который она несет ответственность, обязана соблюдать нормы жилищного законодательства. А они требуют проводить ремонт подъездов не реже раза в пять лет и оперативно устранять мелкие нарушения. Пренебрежение текущими работами приближает необходимость капитального ремонта и ведет к износу всех конструкций дома», – отметил руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков.