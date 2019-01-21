РИАМО – 21 янв. Власти РФ не рассматривают вопрос о сокращении новогодних каникул в России, в эти новогодние праздники жители страны отдыхали 10 дней, сообщает РИА Новости.

Ранее СМИ со ссылкой на главу комитета по социальной политике Совета Федерации Валерия Рязанского сообщили о возможности пересмотра отдыха в новогодние дни.

«Рязанский заявил <…>, что продолжительность новогодних каникул в РФ можно менять только в рамках единых правил. По его словам, все изменения должны быть законодательными. При этом, считает сенатор, россияне уже привыкли к длинным каникулам и нужно оставить все, как есть», – говорится в сообщении.

Согласно постановлению правительства, в эти новогодние праздники россияне отдыхали 10 дней – с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года. Также продолжительный отдых ждет россиян в этом году на майские праздники – с 1 по 5 и с 9 по 12 мая.

«В правительстве вопрос о сокращении новогодних праздников не рассматривается», – отмечается в материале.