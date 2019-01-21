РИАМО – 21 янв. Транспортно-пересадочные узлы «Рязанская», «Окружная» и «Ховрино» станут полноценными столичными вокзалами, где пассажиры смогут сделать пересадку с метро на железную дорогу, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Совершенно точно могу сказать, что полноценным вокзалом в будущем станет «Карачарово» в составе ТПУ «Рязанская». <…> Здесь пересекаются две железные дороги и две линии метро, Рязанское шоссе и Юго-Восточная хорда. Перспективы мощнейшего вокзала есть также у станции «Окружная» – там тоже две ветки железной дороги и две линии метро. Уже сейчас полноценный новый вокзал работает на «Петровско-Разумовской», где пассажиры могут пересесть на две линии железной дороги и две линии метро», – сказал Хуснуллин в интервью «РИА Недвижимость», опубликованном в понедельник.

Заммэра добавил, что транспортный узел «Ховрино» пока объединяет станцию метро, междугородний и международный автовокзал и платную дорогу Москва – Санкт-Петербург, но в 2019-2020 годах здесь откроется еще и станция Октябрьской железной дороги.

«Перечисленные мною крупные объекты – это только те фактические вокзалы в Москве, что уже реально строятся, где мы перешли от идеи к воплощению. Но есть и точки, которые еще находятся у нас проработке. Например, есть вариант в районе Царицыно сделать Южный вокзал, перехватывающий пассажиров Курского направления железной дороги», – подчеркнул Хуснуллин.

Он отметил, что транспортно-пересадочные узлы – это полноценные вокзалы, которые по пассажиропотоку могут опережать действующие «старые» вокзалы. Например, пассажиропоток «Карачарова» будет существенно больше пассажиропотока Савеловского или Рижского вокзалов и примерно сопоставим с потоком площади трех вокзалов.

Окончательно объединить метро и железную дорогу в Москве в единую транспортную систему планируется в течение ближайших пяти лет. К концу этого периода в городе должно быть более 200 пересадок, где можно сменить два и более вида транспорта.

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