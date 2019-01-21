РИАМО - 21 янв. На полигоне «Алабино» в Московской области стартовали занятия по огневой подготовке с экипажами танков Т-72Б3 и боевых машин пехоты БМП-2 Таманской мотострелковой дивизии, говорится в сообщении пресс-службы Западного военного округа.

«Военнослужащие выполнят упражнения учебных стрельб из 125-миллиметровых танковых пушек, а также из зенитных и танковых пулеметов по мишеням, имитирующим бронетехнику, живую силу и огневые средства условного противника», – говорится в сообщении.

Кроме того, на занятиях по вождению экипажи будут совершенствовать навыки преодоления препятствий и погрузки техники на железнодорожные платформы.

Занятия пройдут в дневное и ночное время, в них принимает участие более 500 военнослужащих и задействовано около 150 единиц техники.