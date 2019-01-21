РИАМО - 21 янв. Места крещенских купаний на столичных водоемах посетили свыше 190 тысяч человек, празднование Крещения в городе прошло без происшествий, говорится в сообщении пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным происшествиям и пожарной безопасности Москвы.

«По данным Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах, в этом году места купания посетили 190,73 тысячи человек, а совершили обряд омовения в иорданях почти 155 тысяч», — говорится в сообщении.

На востоке столицы в купели окунулись 26525 человек, на северо-западе – 15330, на юго-западе – 14526, на юге – 13252. Больше всего человек пришло на озеро «Святое», Шибаевский пруд, Верхний Царицынский пруд и Большой Садовый пруд.

«В целом крещенские купания прошли без происшествий. Случаев гибели и травматизма людей в период совершения обряда на водных объектах города не допущено», — добавляется в сообщении.

В ночь с 18 на 19 января в Москве для проведения крещенских купаний было подготовлено 59 мест, в которых оборудовано 72 майны и 14 купелей.

В местах купания безопасность обеспечивали 800 сотрудников департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы и ГУ МЧС России по Москве, среди которых: более двухсот спасателей Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах, 140 пожарных и спасателей ГКУ «Пожарно-спасательный центр», добровольцы Московского отделения «Российский союз спасателей» и «Спасрезерва».

Во время дежурства водные спасатели и сотрудники полиции периодически совершали патрулирования судами на воздушной подушке с целью выявления несанкционированных мест купания. Таким образом предотвращены возможные несчастные случаи при неорганизованных купаниях в десяти местах на водоемах города.

Крещение – это конец святок, которые начались в Рождество, 7 января. В крещенский сочельник и в сам день Крещения во всех православных храмах совершается чин великого освящения воды. По древнему поверью, вся вода в этот день становится святой и исцеляет любые недуги.

На Крещение вода освящается дважды: в крещенский сочельник обычно в купели в храме, а в праздник Крещения – в реках, озерах и источниках. Самая главная русская народная традиция на Крещение – купание в водоемах и прорубях.