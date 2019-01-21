РИАМО - 21 янв. Неизвестные похитили из ангара на северо-западе Москвы цирковой реквизит на общую сумму 900 тысяч рублей, полиция разыскивает злоумышленников, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы Главного управления МВД России по столице.

«18 января в полицию поступило сообщение о том, что в период с 21 декабря 2018 года по 18 января 2019 года неизвестные путем свободного доступа похитили из ангара организации на улице Свободы цирковой реквизит, лебедку с восемью блоками и тросом, сценические костюмы. Ущерб составил 900 тысяч рублей», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Принимаются меры к розыску и задержанию злоумышленников.

Источник в правоохранительных органах уточнил РИАМО, что кража совершена из здания недостроенного цирка.