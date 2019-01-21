РИАМО – 21 янв. В настоящее время строительство метрополитена в Москве требует множества юридических согласований, а также большой точности самих подземных работ, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«В чем сейчас основная сложность при строительстве метро в Москве? Не в самом строительстве новых линий, а в связке новых линий и станций с уже действующими. Приходится примыкать новым стволом тоннеля к существующему и погрешность при этом должна составлять не больше 5 миллиметров. Только вдумайтесь: на глубине 65 метров дойти щитом, оставить минимальное расстояние между тоннелями, все это делать в обводненных грунтах – а в Москве грунты почти всегда обводненные, – разломать существующую отделку, и при этом погрешность всех конструкций должна быть не более половины сантиметра!» - сказал Хуснуллин в интервью «РИА Недвижимость», опубликованном в понедельник.

Заммэра отметил, что строительство линейного метро в Москве уже стало рядовой задачей, другое дело – создание примыканий и пересадок.

«Если в 2010 году у нас было 63 пересадки на действовавших тогда станциях метро, то сегодня, с учетом МЦК и радиальных линий РЖД, уже 120. Увязать в единую систему примыкание новых и старых линий метро, инженерные сети, сроки строительства разных транспортных объектов и меняющиеся пассажиропотоки, да еще при разных заказчиках и разных землевладельцах, - все это очень непросто», - сказал Хуснуллин.

Он привел в пример «Окружную», где проходят две радиальные ветки железной дороги, МЦК, метро, участок Северо-Западной хорды, ведется благоустройство и реализуется инвесторский объект – то есть на пятачке в три гектара сходятся шесть заказчиков.

«Именно на юридические нюансы и координацию зачастую уходит больше всего времени», - пояснил заммэра.

Хуснуллин подчеркнул, что в ближайшие годы столица сохранит высокие объемы ввода станций метрополитена, что делает реализуемую в городе программу по строительству подземки самой масштабной в Европе.