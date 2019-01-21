РИАМО - 21 янв. В столице с начала сентября было зафиксировано около 300 случаев заболевания гриппом, в общем эпидемиологическая ситуация по гриппу в России и Москве довольно спокойная, сообщил журналистам в понедельник ведущий научный сотрудник НИИ вирусологии имени Д.И. Ивановского министерства здравоохранения Российской Федерации Николай Малышев.

«В Москве за последние пять месяцев было около 300 случаев гриппа. Практически, если разделить, то меньше, чем один случай в день», - сказал Малышев.

Он отметил, что за предыдущие недели было зафиксировано 50 случаев заболевания гриппом в России.

«В общем эпидемиологическая ситуация по гриппу в России и Москве довольно спокойная», - добавил Малышев.