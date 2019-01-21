РИАМО - 21 янв. В Москве задержали экс-бухгалтера фирмы по подозрению в хищении денежных средств данной организации, в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщается на сайте столичного главка МВД.

«Установлено, что 47-летняя подозреваемая, работая в компании по продаже автомобилей в должности главного бухгалтера, осуществляла переводы денежных средств организации на свою банковскую карту. Сумма ущерба составила свыше миллиона рублей», – отмечается в материале.

Следственным отделом ОМВД России по району Гольяново возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ (мошенничество). В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.